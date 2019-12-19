繪圖晶片大廠NVIDIA（輝達）宣布推出一項極具開創性的推論軟體，讓全球各地的開發人員都可以用它來製作對話式人工智慧（AI）應用程式，大幅縮短推論延遲的情況，而至今這種延遲情況仍不利於創造出真正的互動式參與。

NVIDIA TensorRT 7為NVIDIA推論軟體開發套件的第七代產品，為人類與AI更聰明的互動開啟了大門，讓人們能夠即時與語音助理、聊天機器人及推薦引擎等應用程式進行互動。

根據市場調研機構Juniper Research估算，全球各項裝置中共有32.5億個數位語音助理。至2023年，此一數字預計將達到80億，超過全球總人口數。

TensorRT 7具備嶄新的深度學習編譯器，用於自動優化與加速日益複雜的AI語音應用遞歸神經網路和Transformer神經網路。與在CPU上運行時的速度相比，TensorRT 7使對話式AI元件的運行速度提高十倍以上，將延遲情況降到即時互動所需的300毫秒閾值以下。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳在GTC China主題演講中表示，我們已經進入了AI新的篇章，機器能夠即時理解人類語言。TensorRT 7協助讓這件事成真，為各地的開發人員提供一項強大的工具，開發與部署速度更快也更聰明的對話式AI服務，以便讓人類與AI之間有著更自然的互動。

許多全球規模最為龐大、最具創新性的公司早已採用NVIDIA對話式 AI 加速功能。提供微信搜尋服務的搜狗便是其中之一，而微信則是世界上使用最頻繁的手機應用程式。

搜狗技術長楊洪濤表示，搜狗每天為數億名用戶提供語音、影像、翻譯、對話和問答等優質的AI服務。透過NVIDIA TensorRT推論平台，我們可以做到即時線上服務回應。這些領先的AI功能大幅提升了我們的用戶體驗。

遞歸神經網路的重要性不斷提升，TensorRT 7加速AI模型的增長，這些模型被用於預測使用遞歸迴圈結構（遞歸神經網路）的時間序列、序列資料場景。除了用於對話式AI語音神經網路，遞歸神經網路還能用於規劃車輛或衛星的到達時間、預測電子病歷中的內容、預測金融資產及偵測詐騙行為。

遞歸神經網路的配置和函數組合急速增加，對於快速部署以滿足即時效能標準的生產用程式碼造成不小的壓力，開發人員針對手寫程式碼進行優化之際，會造成長達數月的延遲。因此，僅少數擁有該技術人才的公司才能使用對話式AI。

透過TensorRT全新深度學習編譯器，各地的開發人員現在都有能力自動優化這些神經網路，像是客製化的自動語音辨識神經網路，還有文字轉語音的WaveRNN和Tacotron 2，以提供最佳的效能及最低的延遲性。而全新的編譯器還優化了自然語言處理BERT這一類變體神經網路模型。

從邊緣到雲端加快推論速度，TensorRT 7可以快速優化、驗證和部署經過訓練的神經網路，以便超大規模資料中心、嵌入式或汽車GPU平台進行推論作業。

除了對話式AI應用程式，NVIDIA的推論平台，包括TensorRT及多個NVIDIA CUDA-X AI函式庫和NVIDIA GPU，也為其它的應用程式提供低延遲、高吞吐量的推論服務，包括影像分類、詐騙檢測、分割、物體偵測和推薦引擎。包括阿里巴巴、美國運通、百度、PayPal、Pinterest、Snap、騰訊與Twitter在內，部分全球頂尖企業及消費性科技公司廣泛採用NVIDIA推論平台的功能。

(工商 )