繪圖晶片大廠NVIDIA（輝達）宣布全球領先的叫車平台滴滴出行將使用NVIDIA GPU和人工智慧（AI）技術開發自動駕駛和雲端運算解決方案。

滴滴將在資料中心使用NVIDIA GPU訓練機器學習演算法，並採用NVIDIA DRIVE為其Level 4自駕車提供推論能力。滴滴在今年8月將其自動駕駛部門升級為獨立公司，並與產業合作夥伴展開廣泛合作。

作為滴滴自動駕駛汽車中心AI處理的一部分，NVIDIA DRIVE借助多個深度神經網路融合來自各類感測器的資料，包含攝影機、光達以及雷達等，從而實現對汽車周圍環境360度全方位的理解，並規劃出安全的行駛路線。

NVIDIA自動駕駛汽車部門副總裁Rishi Dhall表示，開發安全的自駕車需要在雲端和汽車之間實現端到端的AI。借助NVIDIA的AI技術，滴滴將能開發更安全且高效的交通運輸系統，並提供豐富的雲端服務。

為了訓練這些深度神經網路，滴滴將採用NVIDIA GPU資料中心伺服器。在雲端運算方面，滴滴將打造AI基礎架構，並針對運算、渲染和遊戲推出vGPU雲端伺服器。

滴滴雲將採用新的vGPU許可證模式，旨在為使用者提供更好的體驗、更豐富的應用場景．以及更高效率、更靈活的GPU雲端運算服務。目前，滴滴雲已與NVIDIA等產業合作夥伴合作，提供交通、AI、圖形渲染、電玩遊戲及教育培訓等多個領域的服務。

滴滴每年為100億人次提供交通服務。憑藉自身的技術能力、數據資源，以及與各家技術領導者和OEM合作夥伴的開放式協作，滴滴致力於實現自動駕駛技術的安全與大規模應用。

(工商 )