台灣已躍升成為冷藏日本肉牛出口市場首位，日本畜產物出口促進協進會指出，日本和牛重返台灣市場屆滿3年，台灣的日本牛肉進口需求在過去兩年間不斷增長，於2018年取代香港，成為全球40個消費國中最大的海外市場，進口531噸為全年度出口的27.8%。2019年4至10月進口量更已突破328噸，全年度可望突破600噸。

為持續擴大市占並讓台灣消費者認識日本牛，日本畜產物出口促進協進會來台推廣介紹日本和牛全新QRcode標章系統，並介紹沙朗與肋眼之外的日本和牛「隱藏部位」，並邀請日本職人來台向餐飲業者示範交流和牛各部位的烹調方式，希望能讓更多台灣民眾認識和牛與安全的溯源保證。

日本畜產物出口促進協進會強調，與美國和澳洲牛肉不同，日本和牛重視血統純正性，每頭日本和牛從一出生就會按其獨特的鼻紋進行登錄，透過這套世界唯一且運行超過百年的牛隻記錄方式，才能長期維持日本和牛出色的風味與品質。

從今年六月開始，為讓業者與消費者對和牛的血統和來源更加放心，日本畜產物出口促進協進會研發全新QR Code標章系統，日後只需用手機一掃，就能看到每隻和牛專屬的身分證，包含品種、出生地、出生日期、性別、屠宰日期、等級，甚至前一代的資料都能進行追溯。除了讓消費者與民眾更認識自己所安心享用的美味來源外，也能避免仿製品流入市面。

日本畜產物出口促進協進會資深顧問川島俊郎表示，日本和牛除消費者熟知的肋眼、沙朗外，其他如肩胛肉、牛臀肉等民眾較不熟悉的部位，其實都富含獨特的味道以及與有別於其他牛肉的軟嫩口感，透過不同的料理烹煮更可以完美展現和牛的特殊風味。

(工商 )