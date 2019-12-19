大陸外交部19日舉行中外媒體吹風會，大陸外交部副部長羅照輝、商務部部長助理李成鋼介紹第八次中日韓領導人會議有關情況。羅照輝表示，大陸國家主席習近平將分別會見韓國總統文在寅和日本首相安倍晉三。

大陸外交部發言人華春瑩12月10日宣布，大陸國務院總理李克強將於12月24日在四川成都主持召開第八次中日韓領導人會議，韓國總統文在寅、日本首相安倍晉三將出席會議。

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