陸外交部：習近平下周會晤韓日領導人 11:132019/12/19 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸國家主席習近平。（新華社資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸外交部19日舉行中外媒體吹風會，大陸外交部副部長羅照輝、商務部部長助理李成鋼介紹第八次中日韓領導人會議有關情況。羅照輝表示，大陸國家主席習近平將分別會見韓國總統文在寅和日本首相安倍晉三。 大陸外交部發言人華春瑩12月10日宣布，大陸國務院總理李克強將於12月24日在四川成都主持召開第八次中日韓領導人會議，韓國總統文在寅、日本首相安倍晉三將出席會議。 (工商 ) #中國 #外交部 #領導人 #會議 #安倍晉三 也許您會感興趣 推薦閱讀 北約拒絕唯「美」是瞻 04:102019/12/16 論壇廣場 中美達成經貿協議的訊號 04:102019/12/16 論壇廣場 外交部抗議推女警 警傳喚立委陳宜民說明 09:272019/12/16 社會 陳宜民推擠保六女警 中正一分局今約詢 10:002019/12/16 社會 外交部告藍民代警約談 李明賢驕傲：我第一棒 23:562019/12/16 政治 勤業眾信發布 亞太500強 中裕新藥 奪第三名 04:102019/12/17 財經要聞 日執政聯盟同意 自衛隊可望赴中東海域 16:562019/12/17 國際 心可挖給妳！巴西大使驚爆不倫 偷吃下屬美妻10年 08:392019/12/18 社會 駐巴西代表爆婚外情 外交部：事涉私德待暸解 10:012019/12/18 政治 圓展推視訊會議加值軟體 管理視訊攝影機省時又省力 13:012019/12/18 財經 兩岸熱門新聞 復旦大學新章程「一切聽黨」引爭議 - 兩岸 陸外交部：習近平下周會晤韓日領導人 - 兩岸 - 工商 手機內有反送中照片 港男上海轉機遭遣返 - 兩岸 清華大學共青團幹部朱小亮疑酒醉墮河亡 - 兩岸 陸五大利器 美最怕的武器裝備 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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