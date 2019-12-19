受波音737 MAX事件影響，豐達科(3004)部分專用車削件出貨量下滑，10、11月營收未再創新高，且因波音公司(Boeing)日前宣布，自明年1月起暫時停產737 MAX客機，豐達科近來股價受利空壓制。

豐達科11月營收2.35億元，月減4.1%，仍年增約10%。1-11月營收25.87億元，較2018年同期增加26.36%。公司受惠太市場需求熱絡，今年業績將創下新高紀錄。

豐達科日前召開法說會，面對法人關注737 MAX事件影響，公司表示，近期雖受波音737 MAX影響，部分專用車削件出貨量下滑，但因豐達科多數引擎扣件產品為通用型，在引擎需求依然熱絡挹注下，該事件對於整體營運影響不大。

豐達科看好長期航太市場成長動能，加上部分貿易戰轉單效益，以及今年新增認證產品放量，預計明年營收可維持成長。

豐達科因Leap引擎需求熱絡，近兩年營運成長動能強勁。豐達科今年前三季營收21.06億元，年增約30%；毛利率在30.5%水準；稅後淨利2.7億元，年增率也近3成，EPS 5.14元；前三季營收及獲利都創新高，全年營運創新高紀錄可期。展望明年，由於今年營收規模基期墊高，明年成長幅度可能相對趨緩。

回顧上季，豐達科第三季營收7.57億元，創新高，毛利率31.01%，單季淨利1.02億元，單季EPS達1.94元，優於去年同期的1.48元。

(時報資訊)