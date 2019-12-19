2020年總統大選首場電視政見會昨晚登場，總統蔡英文曾因演講都要看稿，被酸「讀稿機」。昨晚的政見會上，蔡再度被酸連罵人還要翻頁。然而，國民黨總統參選人韓國瑜和蔡英文互有攻防，有黨政人士爆料，蔡英文其實脫稿演出，沒照劇本走。

韓國瑜昨在政見會上第一輪主攻民進黨主權跟貪腐。韓國瑜質疑，蔡英文總統過去都用「這個國家」稱呼中華民國，韓國瑜還酸蔡，參加的中華民國總統候選人辯論會。蔡英文回擊，「我們不就是在選中華民國的總統？」她說她就是中華民國第14任總統，現在競選第15任中華民國總統，辯論會現場也有很多中華民國國旗。

至於清廉問題，蔡英文說高雄一直在討論「閨蜜變主秘」問題，韓國瑜有好好解釋？韓說特偵組要重新設立，蔡反批，韓國瑜連自己的豪宅事情都迴避、講不清楚，何況將來！

據《ETtoday新聞雲》報導，有黨政人士爆料，蔡英文的回擊是脫稿演出，並沒有照劇本走。他認為，蔡英文表現反讓韓國瑜錯愕。

第一場總統政見發表會昨落幕，20日副總統政見發表會將登場，25日、27日則分別進行第二場、第三場總統政見發表會。

(中時電子報)