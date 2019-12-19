震驚！存在銀行的錢竟憑空消失！大陸一名從事化肥生意的李姓男子，在農業銀行開立帳戶，被告知該帳戶是「零存整取」，3年內不能提款，男子2年來陸續存入1380萬人民幣（約5945萬新台幣），但2年後竟發現帳戶裡只剩73.89元人民幣（約318元新台幣），原來銀行副行長疑似與詐騙集團勾結，將李男的錢盜走。

男子李政學向大陸《澎湃新聞》表示，為了自己「消失」的1380萬元（人民幣，下同），已和銀行打了3年官司。

2013年6月，李男為幫農行遼源分行惠寧支行劉姓副行長達成業績，辦理了一張銀行卡。「劉某說這張銀行卡是零存整取，存期三年，期間不能取錢，也不能掛失。」李男表示，因不能掛失，他在劉某建議下將銀行卡交給劉某保管。之後，他用匯款的方式，陸續在該戶頭存入近1380萬元。

2015年10月，李政學聽說劉某犯案逃亡，趕快查帳戶，結果發現裡面只剩73.89元，李政學提告向銀行要求賠償。

然而法院認為，農業銀行並沒有替儲戶保管銀行卡的業務，不能認定劉某為李政學保管銀行卡的行為就是銀行的行為，李男敗訴。

李男上訴遭駁回，但他持續蒐集證據提出申訴。李男的律師表示，涉案銀行卡在持卡人本人未開通手機銀行業務的前提下，卻被用此方式轉走大量資金，銀行難辭其咎，因此重新提出訴訟，目前案件正在立案審查。

(中時電子報)