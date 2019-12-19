「WE CARE高雄大遊行」交通疏導圖。（高市交大提供／柯宗緯高雄傳真）

「南方崛起高雄光榮週年慶」大遊行交通疏導圖。（高市交大提供／柯宗緯高雄傳真）

警方公佈捷運轉乘停車場位置。（高市交大提供／柯宗緯高雄傳真）

罷韓、挺韓大遊行12月21日周六雙雙在高雄登場，預料吸引數十萬人參與。高雄市交通大隊今（19）日公布「WE CARE高雄大遊行」及「南方崛起 高雄光榮週年慶大遊行」兩場活動交通疏導管制措施，呼籲用路人注意，也可多利用大眾運輸工具前往會場；雖然雙方最近的距離為3.8公里，但警方不敢大意，將部署重重警力維安，就怕衝突一觸即發。

「WE CARE高雄大遊行」活動時間在21日下午1時30分至5時30分止，在高市五福一、二、三、四路、公園二路等重要道路舉行。

「南方崛起高雄光榮週年慶大遊行」活動則訂於21日8時起至18時止，在高市神農路、博愛二、三路、明誠二路、自由二路、新庄仔路、文自路等舉行。

高市交通大隊長陳文耀指出，為避免相關路段交通阻滯，交通警察大隊提醒民眾，相關活動地點、路線及疏導管制措施如下：

一、「WE CARE高雄大遊行」：

(一) 遊行路線：文化中心（起點）→五福一、二、三、四路(東向西)→五福橋→(左轉)公園二路→(右轉)公園二路、七賢三路口解散。

(二) 二階段交通管制範圍：

1、第一階段(集結)：五福一路(和平路至光華路段)西向東車道封閉。

2、第二階段(遊行)：五福一、二、三、四路(和平一路至河西路)西向東車道、公園二路雙向車道(五福三路至七賢三路)、大勇路段雙向車道(必忠至必信路口)雙向封閉。

(三)交通疏導措施：五福一、二、三、四路(和平一路至河西路)東向西車道實施調撥，維持雙向通行。

二、「南方崛起高雄光榮週年慶大遊行」：

(一) 遊行路線：鼓山區神農路（起點）→(左轉)博愛二路→(右轉)明誠二路→(左轉)自由二路→(左轉)新庄仔路→(右轉)博愛二路→(右轉)文自路→(抵達)文奇路110巷口微笑公園解散。

(二)二階段交通管制範圍：

1、第一階段（集結）：神農路段(南屏路至博愛二路口)雙向封閉。另視人潮擴大管制範圍：以神農路段為中心，北至明誠二路、南至大順一路、東至博愛二路、西至龍德路（均不含路）。

2、第二階段（遊行）：管制區內車輛只出不進

交通管制範圍以神農路、博愛二路口為中心，北至孟

子路、南至大順一路、東至河堤路、西至華榮路（-龍德路）。

(三)交通疏導措施：

1、博愛二路、自由二路段：北向南改道孟子路接華夏路往南；南向北改道大順一路接河堤路往北。

2、明誠二路、裕誠路、新庄仔路段：東向西改道河堤路接孟子路往西；西向東改道龍德路接大順一路往東。

三、大眾運輸規畫：請參加民眾盡量搭乘捷運紅、橘線，至各站下車步行前往及離開。

（一)WE CARE高雄大遊行：民眾搭乘至捷運橘線至O7文化中心站，步行至集合地點文化中心。

（二)南方崛起高雄光榮週年慶大遊行：民眾可搭乘捷運紅線至R13凹仔底站，步行至集合地點凹仔底森林公園(神農路)。

四、停車規劃：

利用八大捷運停車場轉乘進入遊行起點，包括R24捷運南岡山站、R21捷運都會公園站、R16台鐵新左營捷運站、R13捷運凹子底站、R4捷運小港機場站、OT1捷運大寮站、O4捷運市議會站及台鐵鳳山車站等處停車轉乘捷運抵達集結點。

本活動參與民眾甚多，請市民朋友多加利用大眾運輸工具(捷運)；另自行開（騎）車者請配合員警交通管制作為，必要時提前改道行駛，以減少交通管制所造成之不便。

(中時 )