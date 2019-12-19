法務部次長蔡碧仲公然在臉書上替民進黨立委蕭美琴拉票，被質疑違反行政中立，後來他也自己刪文。國民黨立委賴士葆今天批評，在蔡英文總統執政下，官員沒有司法跟行政中立，他們覺得蔡英文「就愛這味」，所以肆無忌憚，他認為蔡碧仲一定要下台，否則要怎麼確保查賄工作中立？

國民黨團總召曾銘宗表示，對於蔡碧仲在個人臉書支持蕭美琴，國民黨團嚴厲譴責，他身為法務部政次，也作為查察賄選的主管機關，竟然違反行政中立，蔡碧仲應該講清楚說明白，否則是要讓法務部所屬的檢調系統，怎麼進行查賄工作？

國民黨立委費鴻泰也批評，蔡碧仲在民進黨立委陳明文300萬事件時展現的態度與不公正，大家都看到了，他曾經是陳明文以前的律師，發生這樣的事，還說「很多人都規避申報」，蔡碧仲根本不適任法務部次長。

費鴻泰呼籲司法界應該站出來，一個在破壞司法的人，可以做出這麼多爭議事情，還適合當法務部次長嗎？蔡英文還要讓他做政治打手嗎？還是蔡英文政權鞏固就是靠政治打手嗎？

賴士葆說，過去中央部會不管是國防部、法務部或是教育部，選舉期間都不應幫忙站台，蔡碧仲竟然公開支持蕭美琴，明顯違反行政中立相關法律，「他只有一條路走，就是下台」，否則全民都應該睜大眼睛看，他到底怎麼查賄，因為他的行為似乎在告訴大家，他查賄只打算查藍的。

(中時 )