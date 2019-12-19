周三美股主要指數盤中仍創史高，最終四大指數高低互見，對台股影響有限，今天主要來聚焦於台積電(2330)除息表現，但開盤呈現貼息，多頭指標未符合市場期待，導致台股今天開低走低，盤中目前最大跌點來到91點，預估成交金額約1400億元。

台積電第2季現金股利今天除息，每股配發2.5元，股價表現不如預期，跳空開低，盤中下跌來到4.5元，加上開盤前影響大盤指數21.62點，導致台股今天呈現走弱格局。

台股今天下向修正，但股王大立光(3008)維繫多頭火種，盤中衝高到5200元歷史新高，為目前盤中的亮點。分析師認為，台股急漲後短線或有震盪，但類股維持良性輪動，在短線技術面偏多未變，周及月指標續強，有續戰波段新高機會。

此外，逐步接近歐美年底長假，這波帶動台股揚升的外資動能將明顯下滑，加上年底法人結帳壓力漸增，短線高檔震盪難免，可利用震盪汰弱換強。

(時報資訊)