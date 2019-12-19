紡織廠大東(1441)在昨天法說會後，早盤股價一開盤就鎖住亮燈漲停。大東總經理陳建州表示，在戶外機能布料方面，大東的面料可應用在狩獵服裝，釣魚及滑雪服裝。國外知名專門製造迷彩戶外衣物的知名廠商如Sitka，和大東長期合作，使用大東的機能布面料。大東也將持續爭取其他迷彩戶外衣物品牌客戶的訂單，包括：Badlands、Eberlestock、Kyptek、Kuiu、ScentBlocker、Cabela's等等。

迷彩衣物在國外早就行之有年，把迷彩產品做到極至化與精緻化，這是大東花色設計的的技術優勢，迷彩製品大部份都被用來做成獵裝與戶外衣物，迷彩的圖樣與衣物有千百種，而且每個迷彩都有專利註冊。迷彩不怕髒，好照顧，不容易看出衣物的老舊，非常的實用，而且迷彩的東西帶有一點個性，所以沾有一點時尚，不會女性化，也不會太陽剛，站在中性的位置，就像牛仔褲，一般英文簡稱為「Camo」。大東表示，迷彩花布的年營收占比5~10%，屬高利潤產品。

大東明年公司營運方針將聚焦：一、專注並精進紗線產品，提升產品附加價值如功能性環保產品包芯紗。二、提升品質及生產效率，透過提高機台生產效率及強化管理制度以提升工廠整體產能。三、拓展布組規模及生產設備，建立新的團隊以及拓展原物料採購能力。四、強先進複合材料研發，增加對先進複合材料的研發、生產以及市場行銷的投資。

大東紡織目前的三大事業處包括：紗事業處，布事業處及複合材料事業處。紗事業處的生產據點有大東中壢紗廠、大東越南紗一廠及大東越南紗二廠；布事業處有KTD染整廠及大鐘印染廠；複合材料事業處有鼎創科材料。

陳建州在法說會上特別提及，該公司研發的熱塑複合材料多層碳纖維，可應用在球桿、腳踏車、汽車零組件、NB、行李箱及軍用，由於使用熱塑製程可以快速製作，產品的「剛性」性能強，一豪米的剛性比鈦合金還高，並且可以回收符合環保。

(時報資訊)