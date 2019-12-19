美國記憶體大廠美光科技周三盤後公布財報略優於分析師預期，且公司高層表示艱困日子就要到底，預測本季有望是艱困時期的「谷底」，激勵盤後大漲逾4%，也帶動台灣記憶體製造廠及下游的模組廠股價同步上漲。

美光總裁兼執行長Sanjay Mehrotra聲明，公司第一季表現扎實，實現良好的獲利率和正面的自由現金流。看產業狀況不斷改善，預計第二財季將是公司財務表現的周期性底部。另宣布已經取得向最大客戶中國華為供貨的許可，周三美光盤後股價上漲4.45%，報55.39美元。

記憶體市況明年可望迎來復甦，根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)最新調查，DRAM現貨價的翻揚，改變市場氛圍。在預期性心理帶動下，有利於合約市場買方的備貨意願提高，目前預估合約價可能提前至2020年第一季止跌。預期DRAM合約價最快明年第一季止跌回升，有利於南亞科(2408)、華邦電(2344)等廠商營運。

此外，在NAND型快閃記憶體方面，美光預期2020年產業位元供給量將低於需求，主要是受到業界刪減資本支出的影響；預計2020年NAND市況將持續復甦。隨著DRAM、NAND型快閃記憶體明年市況轉好，模組廠威剛(3260)、十銓(4967)也都看好明年營運比今年成長。

美光宣布第一財季（截至11月28日）營收為51.4億美元，較前一年同期的79.1億美元下跌，優於分析師預估的50.1億美元。歸屬公司淨利為4.91億美元，相當於每股0.43美元，較前一年同期的淨利32.9億美元、每股盈餘2.81美元大幅下滑。經調整後每股盈餘為0.48美元。美光預估第二財季營收介於45億～48億美元；分析師預估為47.8億美元。美光看好公司業務將在2020財年第三季復甦，Sanjay Mehrotra表示：「最近的業務趨勢讓我們樂觀認為業績將在第二財季觸底，並在2020年下半年持續復甦」。

(時報資訊)