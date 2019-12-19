今年股市投資獲利多多，股價強勢表態，股息也讓股東們窩心，特別像台積電的優質企業。國際調研構IHS Markit今（19）日表示，對亞太地區的股息前景持樂觀態度，預測正常派息將增加5.6％，至2020年達到5,533億美元。

IHS Markit亞太地區股息預測團隊指出，亞太地區公司支付的普通股息，將在今年年底達到創紀錄的5242億美元，儘管貿易不確定性等不利因素影響仍在，明年仍有機會持續上升。主要是印度上市公司的股息，可望出現亞太地區最高的增長，對於持有印度相關基金的投資人可以期待。

該團隊表示，與往年的模式一致，中國內地，日本和香港向來是亞太區三大股利支付者。中國大陸（12.2％）和香港（9.4％）的預期增長，反映出持續6個月的社會動盪尚未影響到中國及香港上市公司的派息規劃。

IHS Markit提醒，中美貿易戰對韓國和台灣的部份公司，在獲利上構成越來越大的壓力，尤其是以出口為主的公司，會這對其股息發派構成威脅。根據IHS Markit的數據，按美元計算，韓國和台灣地區的股息支出，在2020年預計會分別減少6.4％和10.7％。

(工商 )