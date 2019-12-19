如外界預期，美國眾議院18日以簡單多數投票通過2項彈劾川普條款，川普及白宮隨後馬上反擊，川普在密西根州的造勢晚會上火力全開，要選民投票把民主黨籍眾議院議長裴洛西「趕出去」，另外白宮則發布聲明，痛批這是「美國政治史上最恥辱的一頁」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普遭眾議院議員投票通過彈劾條款的同時，他人正在密西根州（Michigan）的聖誕造勢晚會上，即便未親自緊盯眾議院投票結果，他當晚的發言仍聚焦彈劾投票，他對著台下支持者說，「數千萬美國人明年將會投票，把該死的裴洛西趕出去。」

他在舞台上重申稍早在推特上的發言，痛批彈劾表決「非法」、「違憲」，「一事無成的民主黨正對美國選民展現深刻的仇恨和不屑。」他將彈劾程序類比於「政治自殺之路」，稱自己終將獲勝，他對著台下支持者說：「你們有看到我的民調嗎？」

此外，根據路透社報導，在彈劾投票結果出爐後，白宮迅速發表聲明回擊，白宮新聞秘書葛里向（Stephanie Grisham）在新聞稿中說，「今日是我國史上最恥辱的政治篇章，沒有任何共和黨人贊成，沒有找到任何不當行為證據，民主黨人透過眾議院推動彈劾川普的不合法條款。」

聲明稿指出，總統深信參議院接下來會讓情況恢復到「正常秩序、公正以及正當程序」，表明川普正在準備下一步，相信自己會完全無罪。

(中時電子報)