4位新黨不分區立委候選人今日舉行記者會，驚爆口口聲聲要慎防大陸滲透選舉的民進黨，居然曾聘請當過大陸政協委員的人為選監小組召集人，監督台灣的總統大選，甚至蔡英文去大陸時也曾宣稱兩岸終歸統一。
王炳忠指出，張春男曾任三屆大陸全國政協常委，竟於2004年由民進黨籍的彰化縣長翁金珠聘為彰化縣選監小組召集人，引進中共黨政軍監督台灣選舉。按民進黨標準，張春男既任大陸中央黨政軍職，又任台灣選監人員，當然就是滲透，民進黨才是元凶。反之新黨青年既無台灣任何公職，也沒有大陸黨政軍任何職務，卻被蔡政府以「共諜」整肅，荒謬至極。
王炳忠說，民進黨批韓國瑜進中聯辦，就會出賣主權，但陳菊、賴清德同樣見過大陸官員，蔡英文2014年更曾派小英基金會執行長林全密訪大陸，回台前沒人知道他們赴陸，見了誰？談了什麼？
邱毅指出，1998年蔡英文跟著辜振甫去大陸，見了海協會會長汪道涵，還一起看京劇鎖麟囊，看完後說兩岸就像鎖麟囊裡面的男女主角，歷經波折終於成為神仙眷屬，象徵兩岸雖有摩擦衝突，最後終歸統一，當時蔡英文是李登輝的陸委會諮詢委員，所以真正的統派就是蔡英文，反滲透法真正該調查的是蔡英文和她的親信。
陳麗玲說，今年以來已有多起台灣青年到大陸就職，被陸委會以擔任大陸黨政軍職務開罰的案例，然而相關職務不過是社區助理主任，教導環保、敦親睦鄰讓社區環境變好。
林明正引用昨天監察院調查報告透露，前中央社記者郭玫蘭曾被檢調懷疑是共諜違反國安法，最終不起訴，但工作丟了，身敗名裂，去年黯然往生。如果國安法可以這樣對待一位記者，之後的反滲透法只會有過之而無不及，往後認識大陸官員的記者，或者有言論不如民進黨意的記者，都可能成為下一個郭玫蘭。
＃2020大選 ＃王炳忠 ＃陳麗玲 ＃林明正
(中時 )
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