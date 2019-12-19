4位新黨不分區立委候選人今日舉行記者會，驚爆口口聲聲要慎防大陸滲透選舉的民進黨，居然曾聘請當過大陸政協委員的人為選監小組召集人，監督台灣的總統大選，甚至蔡英文去大陸時也曾宣稱兩岸終歸統一。

王炳忠指出，張春男曾任三屆大陸全國政協常委，竟於2004年由民進黨籍的彰化縣長翁金珠聘為彰化縣選監小組召集人，引進中共黨政軍監督台灣選舉。按民進黨標準，張春男既任大陸中央黨政軍職，又任台灣選監人員，當然就是滲透，民進黨才是元凶。反之新黨青年既無台灣任何公職，也沒有大陸黨政軍任何職務，卻被蔡政府以「共諜」整肅，荒謬至極。

王炳忠說，民進黨批韓國瑜進中聯辦，就會出賣主權，但陳菊、賴清德同樣見過大陸官員，蔡英文2014年更曾派小英基金會執行長林全密訪大陸，回台前沒人知道他們赴陸，見了誰？談了什麼？

邱毅指出，1998年蔡英文跟著辜振甫去大陸，見了海協會會長汪道涵，還一起看京劇鎖麟囊，看完後說兩岸就像鎖麟囊裡面的男女主角，歷經波折終於成為神仙眷屬，象徵兩岸雖有摩擦衝突，最後終歸統一，當時蔡英文是李登輝的陸委會諮詢委員，所以真正的統派就是蔡英文，反滲透法真正該調查的是蔡英文和她的親信。

陳麗玲說，今年以來已有多起台灣青年到大陸就職，被陸委會以擔任大陸黨政軍職務開罰的案例，然而相關職務不過是社區助理主任，教導環保、敦親睦鄰讓社區環境變好。

林明正引用昨天監察院調查報告透露，前中央社記者郭玫蘭曾被檢調懷疑是共諜違反國安法，最終不起訴，但工作丟了，身敗名裂，去年黯然往生。如果國安法可以這樣對待一位記者，之後的反滲透法只會有過之而無不及，往後認識大陸官員的記者，或者有言論不如民進黨意的記者，都可能成為下一個郭玫蘭。

新黨19日召開1219綠色恐怖二周年記者會，新黨發言人王炳忠（左）手持黨外人士在大陸擔任政協常委與鄧小平會面及回到台灣擔任民進黨選舉職務與邱義仁等人會面的照片，直指民進黨才是通匪。（鄭任南攝）

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(中時 )