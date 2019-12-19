第一場總統政見發表會昨（18日）落幕，關於國民黨總統候選人韓國瑜表現，民進黨主席卓榮泰今（19日）上午表示，韓國瑜這種表現事前事後一點都不意外，大家也不會失望，他就是如此。

卓榮泰今（19日）上午陪同新北市第十一選區候選張銘祐掃街拜票。卓榮泰強調，這場選舉已經不是一個人、一個政黨之爭，而是民主素養選舉，在民主素養上，絕對超過對手，「我們有信心！」

(中時 )