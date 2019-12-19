香港一名女病患小雯（化名）今年五月間入院治療，當晚服用藥物後，昏睡至凌晨三時覺得不對勁，睜眼一看，赫然發現一名男護理師，掀開她的衣服襲胸趴舔，但因藥效關係無力反抗，隔天向醫院投訴。 男護理師被告後坦承2項非禮罪，遭判入獄8個月。

綜合香港媒體報導，小雯第一次驚覺遭趴身襲胸時，因藥效關係忍不住繼續睡，再醒來又看見男護理師抓住她的胸部，還以舌頭襲胸3、4秒，隔天早上立刻向醫院投訴。警方獲報後調查發現，事發當晚男護理師單獨進入小雯病房6次，逗留時間長達23分鐘，事後果然在小雯的胸部上採取到男護理師的DNA。

34歲男護理師已婚，育有一名4歲女兒，犯案後辯稱家庭因素，讓他飽受經濟和情感壓力，因罹患「心境障礙症」才會犯下錯誤，希望法官從輕量刑，但法官認為他竟趁病人身體不適性侵對方，已破壞與病人間的誠信關係，最後將他判監8個月。

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(中時電子報)