為迎接歡樂聖誕，LINE 旗下的「LINE貼圖」、「LINE 酷券」分別在今(19)日推出不同的活動。LINE貼圖主打聖誕禮物夢工廠活動，無論購買貼圖或是贈送指定貼圖給朋友，都可以獲得抽獎券。LINE酷券則是推出 LINE POINTS 許願活動，跟 LINE MUSIC 7天免費體驗券限發送的活動，全台灣 2100 萬 LINE 的用戶趕緊把握機會來體驗限時聖誕活動，送禮物給自己/好友，一起度過驚喜聖誕。

LINE 聖誕禮物夢工廠活動起跑

LINE 貼圖「聖誕禮物夢工廠」活動

*活動辦法：購買一組指定貼圖，即可獲得1張獎品券；贈送一組指定貼圖則可獲得2張獎品券。人人都有獎。

*活動時間：台灣時間2019年12月19日10:00～2019年12月25日23:59

*活動貼圖：在「LINE貼圖最前線」官方帳號中，即可查詢得到。LINE 依照單人報到區、時光旅行器、奇異拼盤秀、反差萌製造機、狂歡生產所等主題，蒐集了多款指定貼圖，活動期間內購買或贈送好友，都可獲得獎品券。

*領獎：使用者自「LINE貼圖最前線」官方帳號點選立即領獎。

*獎項：指定日期加碼獎(雪梨、關島、北歐單人來回機票（共9位得獎名額）)、iPhone 11(名額7個)、Switch遊戲機(名額13個)、酷券獎(名額3990個，包含誠品生活即享券1000元、西堤套餐即享券、全家中杯熱美式咖啡等等)、LINE代幣獎(獎項858500個，提供 1225 / 100 / 50 / 10 / 2 枚代幣的獎項)、LINE 優惠獎(包含Agoda優惠券、限時回饋商品券(消費可享回饋))等等。

為了讓每個人都有機會收到自己喜愛的貼圖，從「LINE貼圖最前線」官方帳號，點選「聖誕禮物夢工廠」活動圖的「你送貼圖，貼圖送禮」位置，就可以製作許願清單。在 LINE 貼圖小舖中，選到你喜歡的貼圖，點選頁面中的愛心圖是，就可以在選單查看願望清單，並且透過分享，讓你的好友們知道，或者直接發送給好朋友，告訴他們你期待的貼圖聖誕禮物。

如果你覺得對各類 LINE 貼圖相當熟悉的話，「聖誕禮物夢工廠」還包含了一個「神秘檢測儀」活動，讓你限時搶答貼圖主角，測試你的 LINE 貼圖實力唷！上班太苦悶的話，可以來體驗。

LINE 酷券「聖誕驚喜投幣機」

*活動辦法：花費 LINE POINTS 1點，許願自己跟朋友的聖誕禮物。活動期間每個人可以兌換、贈點共 10 次，收禮次數不限。

加入 LINE 酷券官方帳號後，透過圖文選單就可進入聖誕驚喜投幣機」活動頁。點選「1 點許願」，送給自己就可以獲得 1 次聖誕好禮，贈送給好友則朋友跟自己都可以獲得 1 次聖誕好禮。在 LINE 酷券官方帳號中點開收到的酷券，就可以開啟禮物。

*活動時間：台灣時間2019年12月18日～2019年12月25日

除了許願活動，在「LINE 酷券」官方帳號中也贈送 10 萬份 LINE MUSIC 7天免費體驗券。領取到兌換序號後，在 2020 年 12 月 31 日 23:59 前必須要兌換完畢，即可免費體驗 LINE MUSIC。

除了上述活動為外，2019年12月18日 10:00 至 2020年1月14日 23:59，用戶使用全家 FamilyMart APP 兌換全家點數，即可至 LINE STORE 免費兌換 LINE 指定貼圖喔。可在 LINE STORE 查看兌換辦法，如果你的全家點數很多不知道怎麼使用的話，可以利用這個機會來兌換。

(中時電子報)