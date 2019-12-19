總統候選人政見發表後，外界認為蔡英文總統變得比以前有攻擊性，台北市長柯文哲19日表示，變成刺蝟也沒有用啊，該做的事還是要做。

總統候選人昨發表政見，不少人認為蔡總統表現和以往不同，變得有攻擊性。柯文哲今表示，變成刺蝟也沒有用啊，該做的事還是要做，蔡總統不是完全一無是處，但沒有達到人民期望，今天是因為反送中香港問題及國民黨總統候選人韓國瑜沒有充份準備，才讓蔡總統有優勢。

不過，柯文哲也直指，過去1年或3年半，蔡政府真的有讓台灣人民滿意嗎？他的態度就是「你們講你們的，我們還是工作好了。」

柯文哲也在臉書對公辦政見會發表意見，回擊都是口水沒有提到少子化問題，他今進一步說，看起來火花是很多，時間也許不夠，但平常總統候選人也沒在講什麼政見，當作口水看一看就好。

他強調，台灣需要的不是發現問題和解釋問題的人，是要解決問題的人，口號喊再多也沒用，雙子星簽約站在北門看一圈，有做完的都是北市府做的，沒做的都是中央政府，不管是鐵道博物館還沒開幕，郵政博物館車寄拖在那裡，後面有一個公辦都更中央說要自己做，現在也沒下文，E1、E2就說算了，委托北市來處理，雙子星卡了1年才做，鐵路警察局要到明年2月才拆。

柯文哲說，5年過去了，拆掉公車專用道和忠孝橋引道、路型重整、國光客運拆掉、三井倉庫遷移，站在北門看過去，北市府能做的都做完了，他不是要怪誰，老實講，上任至今中央有國民黨、民進黨政府，可是一樣都很會拖，所以還是口號講一大堆，最後還是要落實、做事，不做事每天喊口號有什麼用？

另外，蔡總統在政見會上稱韓國瑜把庶民和苦民當選舉工具，柯文哲表示，台灣同胞們再忍耐24天，所有這些苦難就結束了。

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(中時 )