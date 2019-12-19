面對川普政府不斷打壓，華為開始出招應對，華為董事長梁華表示，正計畫在歐洲建立零組件廠。

外媒報導，梁華在接受採訪時表示，自從美國總統川普下令美企停止與華為的合作後，已不再需要美國業者提供5G技術的關鍵零組件，華為計畫在歐洲設立一座工廠，至於是在哪個國家、什麼時間點目前還未決定，但很快就會發生。不過，他也說，如果美國政府再次允許美企供貨，華為還是會和他們重建合作關係。

梁華稱，中美貿易戰對華為業務影響有限，但他們最擔心的是美國政府禁止美企出售晶片和軟體給華為，而不是貿易戰。

當被問及華為手機沒有谷歌和安卓系統是否能維持競爭力時，梁華樂觀表示，「我們手機的前景依然光明，我們預估今年出貨量約為2.45億至2.5億支。」雖然被禁用GMS（Google Mobile Services）及其應用程式，但華為正致力開發自家系統和相關應用程式。

(中時電子報)