選戰倒數22天，國民黨總統候選人韓國瑜的選情面臨崩盤危機，但國民黨立委候選人陳根德卻表示，就他投入選戰在基層的觀察發現，韓國瑜在基層的支持度非常的高，開票那天韓的票數將會贏蔡約30多萬票，他都不知道蔡英文要如何贏得大選！陳的估票結果，讓網友非常震撼，直言信心大增！

陳根德接受港媒《中評網》訪問表示，雖然外界不看好韓國瑜的選情，但當他投入這次選舉，接觸基層後，他認為韓國瑜的選情不如外界預估的低迷，相反地，他認為韓國瑜將會贏得這次大選！

陳根德更大膽預估韓國瑜的票數：韓會在桃園贏10萬票，新北市贏12到15萬票，台北市部分，韓將贏20萬票，台中市贏15萬票，高雄打平，台南最多輸20萬票，屏東輸5到6萬票，所以他真的不曉得蔡英文怎麼贏？陳更表示，在12月25日後，藍軍氣勢會回歸，到時勝負局勢將會更明朗。

(中時電子報)