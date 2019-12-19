法務部長蔡碧仲在臉書發文推薦花蓮縣立委蕭美琴連任，外界質疑行政不中立，引發軒然大波。無黨籍花蓮縣立委候選人傅崐萁今早受訪時感觸深，他說去年9合1大選，「東廠」進駐花蓮，造成花蓮鄉親民恐慌。如今在選前23天，東廠如法泡製恫嚇選民、對付在野候選人「我們要表達憤怒」！

傅崐萁今早在吉安鄉掃街拜票，針對連日來法務部次長蔡碧仲發文力挺民進黨立委候選人蕭美琴一事，傅崐萁受訪表示，選前民進黨濫用國家資源，還點名農委會主委陳吉仲，3度密集下鄉花蓮，要求農會動員，將支票開得滿天飛，「國家資源遭民進黨踐踏濫用至此」。

話鋒一轉，傅崐萁指去年9合1大選，「東廠」進駐花蓮，種種行為，造成人民極度憤怒，如今在立委選前23天，東廠再度如法泡製，恫嚇選民，花蓮人要再次表達不接受蔡碧仲如此作為，也無法接受民進黨知法玩法用司法對付在野候選人，呼籲司法機關拿出正義。

民進黨蕭美琴則緩頰表示，蔡碧仲曾擔任花蓮縣代理縣長，知道花蓮種種辛苦，應該是對蕭美琴深感不捨，至於臉書發文，是否合宜、以及適法性等等，「我都尊重法務部的決定」。

(中時 )