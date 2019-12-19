國道收費自救會在3年前與行政院政務委員林萬億及時任勞動部長郭芳煜會商達成結論，但自救會認為行政院未依約給付，打官司索討應給付自救會600萬元，台北高等行政法院認為該會商結論不是行政契約，自救會請求給付沒有理由，判決駁回。可上訴。

2014年1月1日國道電子計程收費開始全面實施，有947位末代收費員則以支付轉職輔導金、轉置工作等方式安置，他們有部分對遠通公司轉置工作進度、方式不滿，並對高公局發給資遣費的計算有疑義，於是組成自救會發起抗爭。

2016年8月16日行政部門與自救會代表進行協商後，雙方達成「林政務委員、勞動部與國道收費員自救會會商結論」（0816會商結論），代表行政部門與自救會協商的行政院政務委員林萬億、時任勞動部長郭芳煜均在該會商結論上簽名。

自救會認為行政院等未依0816會商結論本旨完全履行，於是提起行政訴訟，主張0816會商結論為一行政契約，聲明請求被告行政院與勞動部應給付自救會成員補償，並給付自救會600萬元。

北高行政法院認為，0816會商結論就只是行政決定前的準備作業行為，而非行政契約，自救會等主張0816會商結論是行政契約，並以該結論作為請求權基礎，訴請行政院給付無理由，判決駁回。

(中時 )