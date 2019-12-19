台北市長柯文哲進日炮火猛打總統府祕書長陳菊在高雄市長任內欠債，陳菊說不被尊重，柯19日再批，要人家尊重，自己要成為可以被尊重的人，完全沒有反省態度。

柯文哲針對陳菊在高市長任內欠債3000萬提出質疑，陳菊稱自己被霸凌，講過的內容重複說明是浪費時間。

柯文哲今強調，我們要的也不多，能夠反省改進是最好，好歹也要一個道歉，從頭到尾就不喜歡這個態度，債務怎麼形成、錢用去哪、自償性和還債計畫怎麼寫、現在高市一年利息多少？不管是負債2400億或3000億，到底對市政影響是什麼？還是要面對，不要每次都說選舉語言。

至於陳菊說不被尊重，柯文哲則認為，要人家尊重，自己要成為可以被尊重的人，完全沒有反省態度。

此外，陳菊也說被霸凌，柯文哲反嗆，政治上裝成那個樣子，問題是事情沒有解決啊，不是人家講你就是霸凌，事情要解決啊，怎麼不講你們以前在修理別人？不想跟陳菊再講了，還是要有反省態度。

(中時 )