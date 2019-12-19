若兩岸開戰 吳斯懷：當然站中華民國這邊 12:062019/12/19 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 吳斯懷（圖）19日接受廣播節目訪問。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 吳斯懷（圖）說：「我當然站在中華民國這邊」。（劉宗龍攝） 吳斯懷（圖）說，當然站在中華民國這邊。（劉宗龍攝） 國民黨不分區立委被提名人吳斯懷（圖）19日接受廣播節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚訪問，面對民眾Call in提問，如果今天兩岸開戰，會站在哪一邊。吳斯懷表示，「我當然站在中華民國這邊」，粉身碎骨都會支持中華民國毫無疑義。（劉宗龍攝） 國民黨不分區立委被提名人吳斯懷19日接受廣播節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚訪問，面對民眾Call in提問，如果今天兩岸開戰，會站在哪一邊。吳斯懷表示，「我當然站在中華民國這邊」，粉身碎骨都會支持中華民國毫無疑義。 (中時 ) #中華民國 #中華 #吳斯懷 #民國 #兩岸 也許您會感興趣 推薦閱讀 卓榮泰：讓羅致政留立法院 對付吳斯懷 19:212019/12/15 政治 1216國恥日 美國老大哥搖醒中華民國總統告知斷交噩耗 15:062019/12/16 政治 台灣前途不能被台獨敗掉 04:102019/12/18 論壇廣場 一個人將打趴民進黨 村長：綠營看到他就怕 08:322019/12/18 政治 韓國瑜酸蔡英文：「這個國家」到底是什麼國家？ 19:352019/12/18 政治 趙少康：韓火力猛 比去年和陳其邁辯論時好太多 23:022019/12/18 政治 韓嗆小英 對台灣民主沒信心 04:102019/12/19 政治要聞 頻喊中華民國 韓國瑜一招逼蔡英文現形... 08:072019/12/19 政治 韓國瑜政見會首輪全文 狂批蔡不愛中華民國 08:402019/12/19 政治 堅持不退藍營不分區 吳斯懷稱軍系不能沒立委 10:272019/12/19 政治 政治熱門新聞 內幕曝光！韓國瑜戰力太強 逼得蔡英文脫稿了 - 政治 蔡英文政見會這動作 韓粉：我要笑死了！ - 政治 露餡了！辯論能力比一比 網點出蔡英文致命點 - 政治 蔡英文現出原形 網驚：綠媒留言風向逆轉！ - 政治 台北萬華街頭民調 韓支持度網喊：我的老天 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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