吳斯懷（圖）說：「我當然站在中華民國這邊」。（劉宗龍攝）

吳斯懷（圖）說，當然站在中華民國這邊。（劉宗龍攝）

國民黨不分區立委被提名人吳斯懷（圖）19日接受廣播節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚訪問，面對民眾Call in提問，如果今天兩岸開戰，會站在哪一邊。吳斯懷表示，「我當然站在中華民國這邊」，粉身碎骨都會支持中華民國毫無疑義。（劉宗龍攝）

國民黨不分區立委被提名人吳斯懷19日接受廣播節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚訪問，面對民眾Call in提問，如果今天兩岸開戰，會站在哪一邊。吳斯懷表示，「我當然站在中華民國這邊」，粉身碎骨都會支持中華民國毫無疑義。

(中時 )