新竹地區1名2個月大男嬰，日前因皮膚發藍、唇色發黑，家長驚覺不妙而緊急送醫，經東元綜合醫院兒童心臟科檢查後發現，男嬰症狀為法洛氏四合症，若未及時就醫，恐因引發酸血症而導致器官衰竭最終死亡，幸經搶救，已無生命危險。

東元綜合醫院兒童心臟科主任賴俊維指出，該男嬰送院時，雖有2個月大，體重卻僅3公斤，皮膚發藍、唇色發黑具有發紺現象，儘管努力呼吸，血氧卻仍不足，檢查後發現男嬰心臟除了右心室出口狹窄外，左心室與右心室間有一個直徑0.6公分的大洞，導致缺氧血進入主動脈，為典型法洛四合症。

賴俊維表示，法洛氏四合症是最常見的發紺型先天性心臟病，4種異常包含心室中隔缺損、主動脈跨位、右心室出口阻塞、右心室肥大，患有該病的嬰兒通常必須先進行人工血管分流手術，或肺動脈氣球導管擴張術來增加其肺部血流，待養大讓體重到達8至10公斤之後再進行完全矯正手術。

依據衛生福利部歷年心臟疾病死亡人數資料顯示，在107年每十萬人口就有21名0至1歲的嬰兒因心臟疾病而死亡，死亡率達11.9％。賴俊維也說明，發生先天性心臟病的原因，除了特定染色體或基因異常，也可能與孕期病毒感染、特定藥物、菸酒的使用有關，受孕前父親的菸酒使用習慣也被證實與新生兒先天性心臟病的發生有關。

此外，若準爸媽有吸菸的習慣，或是準媽媽長期暴露在二手菸的環境下，會顯著增加新生兒罹患先天性心臟病的風險。另有研究顯示，如果準爸爸在受孕之前3個月有飲酒習慣，跟沒有飲酒習慣的夫妻比起來，新生兒罹患先天性心臟病的風險要高出44％，若準爸爸的單次飲酒量超過相當於5罐350cc的啤酒，新生兒罹患先天性心臟病的風險更將增加至52％。

賴俊維也提醒，家長若發現嬰兒養不大或吃不胖，且有呼吸費力的情形，應儘速就醫，透過新生兒心臟超音波檢查，幫助嬰兒及早正確診斷出先天性心臟病；此外，若嬰兒出現膚色發藍唇色發黑、呼吸時胸骨凹陷等突發性缺氧症狀時，可將嬰兒側躺擺出以膝觸胸的蝦米狀姿勢，並立即送醫，先天性心臟病是新生兒最常見的先天性異常，唯有早期發現，才能早期治療。

(中時 )