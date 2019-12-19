高市前鎮區街頭19日凌晨發生一起縱火案，一輛停放路邊的汽車熊熊起火，目擊者發現事發當下，有名疑似精神異常的男子騎乘腳踏車經過該路段，約莫5分後又往中安路方向騎車離去，不久就聞到濃濃燃燒味，直覺是該名男子所為，更詭異的是，疑似縱火男在犯案後，還一副悠哉哼歌離去，警方正循線追緝中。

警方表示，這起案件發生在今晨0時34分，顏姓報案人指出，南衙路上一部汽車左後車燈燃燒起火，立即協助將火勢撲滅，警方到場時已不見報案人指稱的疑似縱火男子身影。

警方表示，報案人透露，事發前目睹1名疑似精神怪異男子騎乘腳踏車行經巷口，該男後來往中安路方向騎腳踏車離去，不久就飄出燃燒味，路旁的這輛汽車左後車尾起火燃燒，造成車燈毀損破裂。

警方通知車主到場，洪姓車主無奈表示，平日未與他人結怨，現場留有1把疑似燃燒過的拖把，警方將帶回交由鑑識小組進一步進行鑑定採證，目前已調閱周遭監視器以釐清案情，並全力查緝該名疑似縱火男到案說明。

另有民眾爆料，昨天下午約6時40分許，在前金區海寶飯店附近，也看到疑似同名男子行蹤，該男也是唱著歌騎著腳踏車，「唱著不成調的聖誕歌曲」，最明顯的是他戴著聖誕帽，讓人不注意也難。

民眾爆料指出，該名年約5、60歲男子騎乘銀色腳踏車，行經大同路上時，也與一輛車子發生衝突，當時車上有兒子和老父母3人，兒子不知何故作勢要打騎腳踏車男子，最後被其父母攔阻，所幸沒釀衝突，但因吵鬧聲相當大，引發路人圍觀。

(中時 )