總統政見發表會昨晚登場，前新北市長、國民黨全國競總主委朱立倫19日上午前往國民黨新北黨部幹部誓師大會受訪表示，他認為國民黨總統候選人韓國瑜攻守俱佳，令他印象非常深刻。

朱立倫表示，第一場政見發表會，已經有接近辯論會感覺，韓國瑜攻守俱佳，能夠提出看法，也能夠質問民進黨總統蔡英文，他也認為蔡英文昨似乎有一點緊張，防守的比較多，但是他畢竟是政見會，他仍期待二十九號的辯論會，並認為總統選舉應該最少有兩場的辯論。

媒體詢問，朱立倫是否覺得蔡英文昨政見會把抹紅當主軸？朱立倫回應，呼籲蔡英文要有總統的高度，兩岸正常交往要理性的面對，「不能夠民進黨今天去見中共的官員叫做正常交往，國民黨就叫賣台」，絕對不應該用這樣的心態抹紅，抹紅政黨是不道德的選舉。

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(中時 )