行政院政務委員張景森6天內3度與美女畫家鄭愛華相會，臉書也互動頻繁，交情令人好奇。但令人跌破眼鏡的，是她除和張交情匪淺外，竟也和一位中年型男關係親密，還當街嘴對嘴深吻，被本刊直擊。

CTWANT 一周一砲》張景森偷班私約俏寡婦 濱海別墅廝混6小時

11月19日中午，鄭愛華從石門的濱海別墅開車到台北市區，抵達中山區後，接一名身高超過180公分的中年型男上車，2人開到大安區後下車，男生很自然的將手搭在鄭女肩膀上，鄭則猶如小鳥依人般靠著他，在1家小店買了1大袋包子饅頭。

雙方在路旁「喝咖啡，聊是非」，神情相當輕鬆自在。（圖／本刊攝影組）

2人買好東西後，又開到福州街某超商才停下，中年型男很紳士的進去買了2杯咖啡出來，2人便在路旁邊喝邊聊天，型男點起菸抽了起來，鄭愛華也很自然伸手作勢要抽，男女就一起「PLAY」同根菸。

直到下午2點多，雙方才依依不捨準備道別，鄭掏出汽車鑰匙交給型男，要他將車開走，自己則打算步行去其他地方，但離別前，型男竟一把將鄭女擁入懷中，2個人就在大街上演「Kiss Goodbye」，嘴對嘴深深長吻數秒才甘願分開。

中年型男超過180公分，他自然地將手搭在鄭愛華肩上，女生也小鳥依人靠著他同行。（圖／本刊攝影組）

本刊致電張景森政務委員辦公室，工作人員表示他在開會，記者留下提問、聯絡方式後，另也致電行政院發言人谷辣斯．尤達卡，請其轉告張景森相同問題盼回電，但至截稿止未獲張景森本人回應。

記者根據鄭愛華在臉書上留下的聯絡手機致電，但無人接聽，也以簡訊在其手機、臉書皆留言提問，但至截稿止無回應。

(中時電子報)