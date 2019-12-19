鳳凰旅遊（5706）2019年營運在產業逆風中逆勢成長，董事長張巍耀表示，今年本業營運透過「以量制價」力拚持穩向上，業外收益則在投資收益增加、轉投資布局效益顯現下成長，預期未來3～5年轉投資效益可望持續顯現，對獲利帶來挹注。

鳳凰2019年前三季合併營收23.83億元，年增6.27％。毛利率13.82％、營益率6.46％，優於去年同期13.07％、5.31％。歸屬母公司稅後淨利1.69億元，年增38.01％，每股盈餘2.77元，營收、營益率、獲利、EPS齊創近4年高點，並已賺贏去年全年的2.72元。

受步入淡季及選舉前夕干擾買氣影響，鳳凰11月自結合併營收1.72億元，月減47.52％、降至8個月低點，仍年增1.14％。累計1～11月合併營收28.99億元，年增4.74％。法人預期，鳳凰全年營運仍可望優於去年，看好每股盈餘可望突破3元，站上近4年高點。

鳳凰董事長張巍耀表示，受全球景氣變數仍多、市場競爭加劇影響，今年旅遊產品價格下跌，公司透過增加接待旅客人次彌補，使本業獲利表現仍持穩向上，業外則受惠投資收益增加，以及近年轉投資效益陸續顯現下，對獲利帶來一定挹注。

張巍耀表示，旗下代理航空票務銷售的雍利企業今年表現不錯，主要受惠大韓航空子公司真航空、日本星悅航空機票銷售狀況良好。據鳳凰財報揭露，雍利今年前三季稅後淨利2958.5萬元，年增達90.23％。

除了旅行社本業外，鳳凰亦朝生活產業布局轉型，設立子公司柏悅創立「好食嗑」品牌，進軍土城日月光廣場經營美食街，據鳳凰財報揭露，柏悅前三季獲利246.5萬元，年增達2.35倍。鳳凰總經理卞傑民先前透漏，柏悅今年前10月平均月營收約200萬元。

此外，鳳凰也展開異業結盟投資，去年底決議斥資4億元，購入鑫富都鄰近中央公園、位於高雄大立百貨對面興建的CESVI薩維思精品飯店。張巍耀表示，飯店預計將在明年農曆春節後開業，鳳凰為單純地主角色，但未來可望與公司國旅產品結合。

鳳凰也攜手鑫富都建設、承億文旅集團合資設立鑫億旅館公司，於小琉球打造台灣首家離島休閒文創飯店，2017年底動土興建。張巍耀表示，鳳凰對鑫億旅館持股19％，為單純參股投資，鑫富都建設及承億文旅目前仍在討論，預期開幕進度會有所遞延。

(時報資訊)