為展現政府推動重大政策的決心，貫徹政策執行力，國家發展委員會於今(19)日委員會議通過「109年重大政策KPI」，各部會檢討政策施行現況及未來重點，擇定可反映重大政策、彰顯政府重要施政作為之關鍵績效指標(KPI)，使施政有效、人民有感。

為落實政策之執行，國發會自106年起進行KPI制度調整，包括訂定重大政策KPI納入國家發展計畫、108年起行政院施政計畫取消KPI章節等。今年起雖不再編擬年度國家發展計畫納入KPI，惟為掌握重大政策執行進度，仍每年滾動檢討各項KPI執行情形，並回饋於下一年度KPI之訂定，以強化政策執行力。

為訂定109年重大政策KPI，國發會經檢討108年KPI執行情形、參酌外界意見，召開跨部會研商會議，其中跨機關KPI並請督導政委進行審核。至於108年KPI之執行情形，國發會表示已展現政府施政亮點；各地方政府累計增設支公共化幼兒園班級數已逾950班以上；長照ABC據點布建已逾7,400餘處，大幅超越原訂目標值的5,971處；協助新創事業成功募資或企業在台設研發中心達23家以上；風力發電新增量約達132MW；各部會提供全程線上申辦服務達64%以上等。

109年重大政策KPI之訂定，可反映行政院重大政策、呼應首長重要施政者，訂定成果型、具代表性且人民有感之KPI。跨機關KPI聚焦12項具政策優先性、攸關民生福祉之跨機關重大政策如下：反毒策略、食安五環、空污防制、長期照顧、平價教保/托育服務、亞洲矽谷、智慧機械、綠能產業、生醫產業、新農業、新南向、智慧政府，共訂定21項跨機關KPI。政策亮點包括：提高長照2.0服務使用率至53%、長照ABC布建數達成率100%、平價教保服務人數覆蓋率預期可達56%、培育青年農民數增加至12,000位，以及政府服務全程線上申辦比率提高至8成等。

(時報資訊)