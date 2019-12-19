一心想成為汽車美容師傅的偉翔，今年初推薦偉翔參加職能發展訓練計畫。（陽光基金會提供／林良齊台北傳真）

38歲的重文患有中度心智障礙，夢想成為汽車美容師，但自從父親過世後，便獨自一人租屋在外，一直努力工作養活自己，曾從事收銀員、加油洗車員等工作，但因心智障礙使得他認知理解力與判斷力不足，遭到他人利用與欺騙，上一份工作也因業主停業而失業，令大姐十分擔憂，便鼓勵他參加政府汽美職訓後，經媒介後，已在陽光汽美中心工作。

陽光基金會成立陽光汽車美容中心，27年來共服務11種障別超過800位身心障礙者就業、並成功轉介約500名員工至一般職場工作。陽光汽美中心今年開辦「身心障礙者職能發展暨教育訓練計畫」，協助身障員工取得精緻打蠟、洗車機台操作及收銀等雙技能認證。

參與職能發展訓練期間，重文光學習正確打蠟握法及站姿，就經歷一個月，所幸抗壓性高的重文，面對訓練過程再累再繁雜，從沒抱怨和放棄，一步一腳印學習，11月底時也順利通過雙技能考試認證、獲頒優秀員工。

另，也患有中度心智障礙的偉翔，從小喜愛車子，長大後常會幫爸爸的車子洗車打蠟，一心想成為汽車美容師傅的他，今年初推薦偉翔參加職能發展訓練計畫，進行為期六個月的訓練，學習精緻打蠟、洗車機台操作等技術，偉翔以積極的態度在訓練期間突飛猛進，提早通過雙技能考試認證，獲優秀員工表揚。

陽光基金會副董事長陳永隆表示，陽光汽美中心服務，開業以來，曾虧損長達11年，過程中發現唯有提供好的服務、獲得客戶信賴並將營收轉換成員工工資，讓員工工作有信心，才能創造好的循環。

(中時 )