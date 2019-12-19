太空人偷暗號疑雲仍在延燒，轉隊到洋基的前太空人王牌寇爾(Gerrit Cole)也免不了被詢問，在加盟記者會上，寇爾直說，「我沒看到任何違法的事。」並說自己沒有遭大聯盟調查，也確實沒有參與。

「我什麼都沒看到，我看過媒體所寫的新聞，但我沒有發現任何違法的事，也沒有做過。」寇爾在加盟記者會上，針對太空人作弊一事說出看法，「就比賽而言，許多小技巧是存在已久的，但我沒有發現非法偷暗號，也沒有受到大聯盟調查，我確實沒有參與，很高興我置身事外。」

前太空人投手菲爾斯(Mike Fiers)爆料，太空人在2017年利用攝影機偷對方捕手的暗號，並用敲擊聲傳遞給打者，才有機會在該年拿下世界大賽冠軍，大聯盟正在針對此事作徹查，目前調查60名證人、7萬6000封郵件。

而寇爾是在2018年加入太空人，被指控偷暗號的2017年並不在球隊中，不過有人指稱太空人的作弊行為是持續的，甚至到今年仍在進行。

(中時 )