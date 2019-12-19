國民黨中常會傳出握有蔡英文和中國高層會面證據，媒體詢問朱立倫此消息真假？前新北市長、國民黨全國競總主委朱立倫19日上午前往國民黨新北黨部幹部誓師大會受訪表示，「民進黨一直把抹紅當作選舉最重要的提款機」。

朱立倫表示，無論真假，國民黨至少不會去抹紅，而民進黨最大特點就是只要兩岸有任何接觸，就抹紅國民黨。事實上，民進黨現在檯面上的人物有哪一位可以大聲的出來說，他從來沒有跟這些中共或者是中共的重要的人是見過面？包括賴清德、陳菊，現在直轄市長等人，這些人都訪問過大陸，也都見過非常多大陸的重要人士。

朱立倫指出民進黨選舉中，不斷的透過抹紅來作為選舉的提款機，兩黨如果能夠走出情節，才能夠真正理性的辯論，但他很遺憾的，「民進黨一直把抹紅當作他們選舉最重要的提款機」。

對於昨日國產署挖李佳芬家族砂石場，被批評是選舉的操作？朱回應，國產署二十幾年來配合政治、選舉作秀阿，如果昨天這樣的結果可以做的話，那台灣的選舉真是沒完沒了。

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(中時 )