湖人18日作客以102比105不敵地主溜馬，無奈終止客場14連勝，沒想到聯盟19日公布最後兩分鐘裁判報告，結果竟然相當不利湖人，因為這份裁判報告坦承，雙方打到最後2分鐘，理應罰球的湖人，竟然變成讓對方罰球搶得優勢。

這個充滿爭議的判決出現在比賽還剩2分鐘，雙方打成100比100平手，湖人後衛隆多切入上籃拋投沒進，但從慢動作來看，隆多明顯遭到溜馬前鋒沙波尼斯打手犯規，裁判報告清楚指出，這是一個很明顯的誤判，隆多應該罰球兩次。

沒想到裁判不僅沒吹沙波尼斯打手犯規，反而是吹了湖人中鋒霍華隨後背後推了溜馬中鋒透納的未持球犯規，把透納送上罰球線兩罰俱中，也讓溜馬取得102比100的比賽主動權，湖人等於可能來回少了4分，當然對勝負產生影響。

至於這場比賽另外1次誤判，則對湖人有利了，這次發生在最後22.8秒，詹姆斯運球尋求突破機會，霍華跑來替他掩護卡位，腳步卻明顯移動，更撞到溜馬後衛布羅格登，這應該是1次進攻掩護犯規，可惜裁判同樣沒有吹哨。

(中時 )