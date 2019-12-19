去年6月日本發生新幹線上隨機殺人事件，造成1名男性死亡，2名女性受傷。23歲的嫌犯小島一朗18日被橫濱地方法院小田原支部判處無期徒刑，宣判後他竟在法庭上三呼萬歲，因為此判決實現了他想在監獄度一生的心願。

小島去年6月持刀在東海道新幹線車內隨機殺人，他強調，殺人是為了實現自己的理想，那就是在監獄過一生，他為何有如此扭曲的想法呢？精神鑑定的結果，小島很容易將他人的言行當成是有惡意的。

《朝日新聞》報導，小島出生於愛知縣一宮市，從小雙親便不管他，他與同居的祖母關係也不好，中學畢業後就到母親工作的自立支援設施生活。他上高中時成績優異，高中畢業後去唸了職校，之後便到愛媛縣的機械維修公司上班。

他剛開始工作表現很好，但不到1年因為大腸炎住院而辭職，回到愛知縣的祖母家，但因與叔叔發生衝突而到一宮市獨自生活。母親發現他從不收拾房間，房間就像個垃圾堆。

小島在這樣的生活下，逐漸產生「自己不是變成街友餓死，就是進精神病醫院，或是只能一生在監獄度過了」的想法。

他之後又回去住祖母家，還成為祖母的養子，也因此再與叔叔發生衝突，並屢次離家出走。

小島2017年11月重新開始工作，但才做1個月就不去，之後又離家出走，在長野縣內的公園裡露宿當街友。祖母擔心他，還給他提款卡，1星期通1次電話。

去年3月16日祖母在電話中跟他說，「我這麼擔心你」、「是不是當你不存在就好呀？」。小島認為祖母是想切斷養子的關係，不讓他進小島家的祖墳，讓他對未來不抱任何希望，於是決定犯案。

(中時電子報)