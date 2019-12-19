18日的總統參選人政見發表會，讓韓、宋、蔡三人首度正面對決，韓國瑜在此役答辯俱佳，深獲好評；其中，韓國瑜提到民進黨長期攻擊他赴港時進入中聯辦，直指他賣台，韓反嗆民進黨多人也曾到大陸見過中聯辦官員，卻隻字不提。

對此，駐日代表謝長廷在臉書上隔海對韓國瑜的說法提出反駁，表示韓國瑜的說法是刻意抹黑，謝提到，當年他赴港參加論壇舉行研討會，並沒有進入中聯辦，僅是中聯辦官員於董建華作東的宴會上有出席，全程都有媒體連線轉播，卻被抹黑成與中聯辦有交往，令人髮指。

謝長廷表示，韓國瑜參加總統級辯論會應該就自己的立場堂堂辯護，不必拿别人作擋箭牌，更何況不是事實的抹黑，更顯得自己説話草率和心虛。

儘管謝長廷極力否認，但是陳菊以及賴清德都曾在擔任市長期間赴陸與大陸高官見面，都是不可否認的事實，而民進黨陣營藉此來打韓國瑜，完全就是拿石頭砸自己的腳，無法服人。

高雄市長陳菊（左）與國務院台灣事務辦公室主任張志軍在天津會面。圖／新華社

(中時電子報)