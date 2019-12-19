25萬人民連署與期待的《礦業法》修正，自2017年3月在立法院一讀後交付經濟委員會審查，歷經了近3年的討論，協商，卻因政府一再拖延和立法院本會期的結束恐前功盡棄，環團表示對執政的民進黨極為失望與憤怒。

環團今日(19)表示，回顧礦業法修法歷程，於第9屆立法委員任內的第三會期的臨時會開始逐條討論，於2018年第5會期送到經濟委員會交付黨團協商，《礦業法》經歷了15次的逐條討論，每一次討論都讓立委與行政部門之間的共識再往前推進，也已將長期為人詬病的「霸王條款」及採礦相關管理機制做了修改，建構成符合社會期待的《礦業法》。

但這份改革版的《礦業法》送交到立法院院長蘇嘉全手上後，並未被積極安排黨團協商，總統蔡英文甚至兩度公開承諾「本屆立委任期内要完成礦業法修法」，但民進黨執政下的行政院 、立法院仍不為所動，《礦業法》再度被民進黨束之高閣，直到本屆立委任期的尾聲院長蘇嘉全才將《礦業法》排入議程，但只排在幾乎不可能討論到的第4案，可見「心頭最軟的一塊」只是政治話術。

台灣蠻野心足生態協會表示，廢除不合理霸王條款是推動《礦業法》修法的起點，民國19年訂定的《礦業法》歷經漫長的修法過程，許多變革方向已與時俱進，如廢除霸王條款(即第31條駁回需補償；第47條先行使用土地) 、經濟效益評估報告認定不應開發時，礦權設定不予核准 、用土地應檢具礦場關閉計畫 、原民權利應保障等；如今修法未能走完最後一哩路，痛批政府怠忽職責，忽悠人民。

地球公民基金會表示，《礦業法》是民進黨第一次全面執政所承諾要改革的法案，本屆立委任期到明年1月31日，今年12月31日仍有一天可以召開院長協商，即使大選後也能召集臨時會，倘若還是無法完成修法，完全執政的民進黨就要為礦業改革負最大的責任。

(中時 )