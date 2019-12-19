「卡神」楊蕙如弊案持續延燒，藍營各地召開記者會揭露卡神的金脈，表示卡神集團拼圖越來越清楚。台中市國民黨總統候選人韓國瑜競選總部19日召開記者會，發起「全民一起尋找楊蕙如」、「拒絕網路霸凌」，抵制惡質網軍；強調韓國瑜沒有網軍，只有網路義勇軍為正義發聲

韓國瑜台中競選總部發言人市議員張彥彤說，楊蕙如集團當時帶風向，大家在旁看戲，卻失去了一位優秀的外交文官；這就如同校園霸凌般，坐視不管，未來黑手也可能伸到我們身邊；網路霸凌躲在鍵盤後面操弄，我們應設身處地被霸凌者的心情，大家一起來尋找楊蕙如，並拒絕網路霸凌。

市議員羅廷瑋指出，事件至今，楊蕙如就不見身影，他們當時想藉由網路卸責，卻因力度過猛誤判形式殺死優秀的文官；擔心楊從起訴後未現身可能被安排出國失蹤，希望以保護汙點證人角度尋找楊蕙如；希望楊目前仍安好，不希望因此事件而人間蒸發。另針對網軍IP來源可能來自立法院，希望相關當事人能出面澄清說名。

民進黨總統候選人蔡英文競總發言人陳世凱認為，國民黨台中市黨部今天召開這場記者會，根本就是選舉花招，他呼籲選舉應該要回歸政策訴求與辯論；昨天才舉辦總統候選人電視政見會，選舉剩下23天，不要再玩選舉花招。對於網軍事件，身為台中市議員應該好好監督市府才是。

(中時 )