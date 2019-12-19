在街口巷尾，不時可以見到有人在路邊用金爐燒金紙祭祀祖先，或求土地公保佑等。不過有看過居然有人用金爐燒「空心菜」嗎？這並不是在煮菜，而是真的把空心菜丟到金爐裡，如紙錢一樣燒。不過，凡事皆有其道理，原來燒空心菜與好兄弟有關。

網友在《爆廢公社公開版》上表示，在路邊看見一位阿伯在燒「空心菜」，此詭異舉動令他相當不解，表示「燒衣服、燒紙錢、燒紙紮等，都有看過，但燒青菜真的超少見」。

網友在《爆廢公社公開版》上表示，在路邊看見一位阿伯在燒「空心菜」，此鬼異舉動令他相當不解，表示「燒青菜真的超少見」。（摘自爆廢公社公開版）

對此，內行的網友解釋，是拜給「好兄弟」啦！而據《文化銀行》指出，空心菜是普渡祭祀時「平凡卻多功能的祭品」，它對好兄弟們來說有著5大特色：

【綑綁】：空心菜韌性高、不易斷，好兄弟可利用空心菜協助把祭品帶走。

【滅火】：有些好兄弟不管吃什麼都成火球，而空心菜湯較涼，比較好吞。

【配菜】：中元普渡不能總有大魚大肉，空心菜就是很好的配菜。

【補殘肢】：有些好兄弟死於非命、死狀慘烈，據傳，空心菜可做為填補身體殘缺的材料。

【廉價】：空心菜是價格較低廉的祭品，對於好兄弟來說，便宜的祭品比較容易得手，不必和其他好兄弟廝殺、搶供品。

據《文化銀行》指出，空心菜是普渡祭祀時「平凡卻多功能的祭品」，它對好兄弟們來說有著5大特色。（摘自臉書粉專：文化銀行）

也有其他網友補充，「空心菜水（湯），是讓好兄弟們在酒足飯飽之後，用來洗手的」「空心菜台語叫應菜，用意是許的願會感應實現」、「另一種說法是，要好兄弟放下心內的執著，是為空心」。令不少人直呼，以前的人都好神奇，而燒空心菜也真是種貼心的展現。

(中時電子報)