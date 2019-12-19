中華電信MOD與Hami Video及影音平台 CATCHPLAY+ 攜手宣布，共同取得電影《返校》之獨家數位版權，雙方將於2020年1月15日同步上架，讓中華電信 MOD 與 Hami Video 、 CATCHPLAY+影音的客戶搶先觀賞金馬大片。

第56屆金馬獎最大贏家之一的《返校》未上先轟動，從公佈消息後就在電玩界、電影界掀起討論熱潮。本片於第56屆金馬獎獲得12項提名並拿下5項大獎，包含「最佳新導演」、「最佳改編劇本」、「最佳視覺效果」、「最佳美術設計」與「最佳原創歌曲」，在Google台灣區「電影」關鍵字排名中，《返校》名列第3名，也是唯一上榜的國片。中華電信搶先於2020年1月15日與CATCHPLAY聯手，獨家上架MOD隨選電影及Hami Video，讓客戶在家中或行動裝置即可觀賞今年最受喜愛的大片。

為了讓消費者可以自由選擇想看的內容，中華電信MOD除了隨選電影、包月影片之外，今年還以「頻道自主權還給消費者」為訴求，引領潮流推出全台獨家的自選餐方案。MOD了解消費者對電視頻道的各種需求，因此提供三種方案，讓消費者可以「個性選」、「多元選」、「全部選」，將「選擇自由」還給消費者。除了可以挑選自己想看的頻道之外，每個月還能輕鬆換頻道。

(中時電子報)