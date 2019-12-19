台鐵富岡至北湖電車線掉落班次大延誤啟動公路接駁。(台鐵提供／呂筱蟬桃園傳真)

台鐵19日上午8點47分，富岡車站至北湖車站間發生電車線掉落事件，因西正線電車線故障，無法供電雙線不通，目前楊梅=北湖間雙線不通，台鐵已即時成立一級緊急應變中心，事故原因由營運安全處調查中，上午9點5分起啟動公路接駁。

台鐵表示，已緊急請求25輛公路客運接駁，沿途停靠富岡、新富站；受影響的1131次區間車旅客，約200人由公路接駁轉乘。而上午9點15分，新竹電力段維修車由新竹站開出至現場搶修，預估中午12時單線雙向通車。

因事故發生當時為上班時間，楊梅車站擠滿眾多上班通勤族，被告知列車無法正常行駛，轉乘公路接駁處大排長龍，也讓每個人抱怨連連，直呼台鐵又出包害上班遲到。而這次的意外事故，根據台鐵災害規模應變分級表，若鐵路因行車發生災害或事故，預估交通受延遲2小時以上者或旅客在站間滯留超過1小時，隧道內半小時，無法執行有效救援措施，也列為「列車乙級災害規模」。

(中時 )