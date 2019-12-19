女人的性滿足不是娛樂而是健康議題！醫師在門診中常發現，不少女性以身體不適而拒絕行房，久而久之雙方就失去性趣，這不僅攸關家庭關係，其實對女性的健康也大有影響。疼痛科醫師楊翠蟬指出，若欲求不滿，會累積壓力，不僅影響能力表現，也可能情緒潰堤。

中央社報導，書田、榮新診所疼痛科主治醫師楊翠蟬在門診碰到不少女性病患，對房事的問題很困擾卻又不知如何是好。楊翠蟬說，女性的性滿足不是「娛樂」，而是健康議題，性是非常自然的雙方運動，透過互動、配合達到自我療癒的功能。

她解釋，女性的性興奮分成5種類型，最完美的A型是在性行為中可多次達到高潮，身體在事後可迅速放鬆；B型則是有達到高潮；C型是雖沒有達到高潮，但事後在伴侶的撫慰下也能緩慢達到放鬆狀態。這3種類型都是健康的性。

D型則是性行為時準備不足、無法放鬆甚至疼痛，當交感神經反應沒有消耗殆盡，骨盆會持續腫脹，沒有放鬆的交感張力會轉化為煩躁而不能性滿足；E型則是性慾低落族群。

男性和女性的生理結構和性興奮有很大的差異，女性興奮提升的所需時間較長，但男性平均勃起時間約7分鐘，楊翠蟬說，雙方可透過運動增強性行為的品質。當女性的體力、耐力、骨盆力量足夠，興奮的準備期會變短，搭配男性的體能狀況，較有機會多次達到高潮。

(中時電子報)