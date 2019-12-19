很多人喜歡逛好市多，但最近有網友分享帳單照片，讓網笑回，逛好市多像逛小七，荷包肯定破洞了。（圖／翻攝自臉書社團《好市多商品經驗老實說》）

美式商場好市多吸引許多民眾去逛，不過要小心荷包失守。昨日有網友在臉書上分享，收到11月的信用卡帳單，發現在好市多竟消費多達20筆，而貼文曝光後，也立刻引起網友熱議，逛好市多像逛小七一樣，樓主荷包應該破洞了。

昨天有名網友在臉書社團《好市多商品經驗老實說》上貼文分享，他收到上個月好市多信用卡的帳單，並附上圖，從照片中可見在上個月在好市多就刷了20筆消費，讓原PO驚呆表示，「有關這個月的事情，我要好好回想一下」。

而貼文曝光後，立刻引發網友熱議，「寄生好市多，院線強檔」、「住好市多樓上？」、「該不會是代購吧」、「每樣產品分開結帳，增加發票中獎機率」、「太常去了吧！像走便利商店一般頻繁，樓主應該荷包破洞了」、「看完要把卡剪了」、「這張會員卡超值」、「很像是中毒了」。

後來不少網友超好奇，這張帳單共是多少錢，因為平均去一次，至少就是一張小朋友起跳。甚至有網友開玩笑說，「算盤準備好了嗎？這張帳單，大概要跪3.5小時」、「這是我崇拜的神」。

(中時電子報)