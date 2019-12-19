周錫瑋質疑民進黨將使用暗殺奧步達到勝選目的，並要求蔡英文總統出面保證不會發生類似事件。（范揚光攝）

國民黨總統候選人韓國瑜競選副總幹事周錫瑋上午召開記者會，示警這次大選會發生「『兩顆子彈』2020版」，可能發生類似謀刺總統、副總統候選人情事，蔡英文總統再宣布戒嚴，並且把事情賴給中共並且抹紅韓國瑜。台北市議員游淑慧也說，高雄市警方已接獲情資，21 日的高雄挺韓遊行會有人鬧事，已加強維安等級。

周錫瑋說，2004年兩顆子彈，當時社會流竄「阿共槍殺台灣總統」，結果陳水扁贏2萬多票連任總統。這次有日本學者藤井嚴喜說中共會介入選舉，謀刺總統，很直接的劇本，就是重複兩顆子彈。

他指出，中華民國在戒嚴時期，都沒有像修正後的國安法、反滲透法這樣的惡法，把中國大陸定義為敵國，所有兩岸生意往來都可能涉嫌內亂外患罪，可說蔡英文就是戒嚴者，蔡英文就是專制、霸道，有這兩部法律，加上日前日本學者研判台灣會發生刺殺案，因此今年大選可能發生類似謀刺總統副總統候選人。

他強調，雖然正副總統選罷法規定必須要有總統候選人遇刺身亡，才能停止選舉，但如果任何一組候選人遇刺沒死，社會發生暴亂，蔡政府就可依照修正後的國安法與反滲透法宣布戒嚴，再推給中共並抹紅韓國瑜。

周錫瑋也列舉國外發生過的謀殺方式，例如「炸彈之母」、汽油彈攻擊、用羽毛球加上無人機的空中炸彈，或利用神經性毒物，強調，每組總統候選人都可能遭遇危險，因此他呼籲國安局、情報單位及警方預防謀刺正副總統候選人的事件，並要求蔡總統保證這次大選不再用類似「兩顆子彈」影響大選。

台北市議員游淑慧也說，過去大選發生「兩顆子彈」，當時她是公務員，事發時還說「怎麼可能？」因此大家別以為這次不可能有什麼事，昨天有高雄市議員提醒她21日到高雄市參加挺韓遊行要不要找警察保護，還說高雄警方已接獲情資，當天可能會有人鬧事，現在已如臨大敵戒備，還加強維安等級，「請問這樣的情資，難道警方會隨便說說？」

游淑慧也痛批民進黨3年多執政獲取非常多利益，就像「水蛭寄生」不斷吸血，因此這次選舉鐵了心，不論如何都要贏，所以五院除了最近被限縮的考試院之外「四院齊發」，包括行政院政策大撒幣；立法院還要通過反滲透法，卻不通過網路秩序維護法；司法院的法院把卷證洩露給媒體抹黃韓國瑜，北檢偵辦楊蕙如案只辦一半；監察院要調查判決國民黨無罪、判民進黨有罪的法官，整個國家機器都動起來，目的只為勝選，讓民進黨可繼續吸國家的血。因此大家不要以為不可能，若選情對民進黨不利，兩顆子彈不是發生過了嗎？

(中時 )