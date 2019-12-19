基隆小五學童遭同學用熱水燙傷，家長憤在臉書貼文抨擊學校態度消極。（摘自臉書基隆人踹共）

基隆市某國小驚傳學童遭燙傷！日前有小五學童午休期間在飲水機前玩猜拳，「輸的被潑冷水」，卻有學童將攝氏102度熱水潑灑在受害男童身上，造成他腋下大面積燒燙傷、起水泡，家長怒在臉書痛批校方消極，校方澄清案發後立即把熱水調降成61度，也有依規定處理。

被害男童家屬深夜在臉書「基隆人踹共」貼文，指責小孩遭同學惡意裝熱水噴灑，造成男童二度傷燙傷合併脫皮，滾燙熱水偏差一點，就會潑到頭部與眼睛，「身為媽媽，還要我諒解甚麼？」更不滿校方認為「小孩玩過頭」處理態度消極。

校方證實，17日意外發生後，學校接到導師通報，護理室先按照燙傷緊急程序處理，並通知家長到校，校方隨後把可生飲的飲水機，把熱水溫度調降成攝氏61度，另一種無法調降溫度機型飲水機則關閉熱水功能，避免再有學生使用高溫熱水。

校長張簡秀金說，當天她與護理師及老師就到汐止國泰醫院關心孩童情況，焦急地整晚都沒睡覺，校方也詢問在場的學童還原當時狀況，澄清校方都有在做處置；對於學生親友在臉書上留言有所批評，她只想說明事實，其他就不再多說

教育處今早發文說明，有關七堵國小學生下課時間嬉戲致嚴重燙傷意外事件，案發時學校已依規完成校安通報，未來教育處會持續列管本案，並督請學校加強導師班級經營、意外處理能力，持續關懷輔導學生，以及加強學生下課安全嬉戲之生活、法治教育。

(中時 )