苦苓在臉書提出《立委候選人100問》。（摘自苦苓臉書／陳淑娥台中傳真）

苦苓在臉書提出《立委候選人100問》，他請問台中市第一選區候選人林佳新，「你們家比較愛喝酒的是你本人，還是被你強迫餵酒的小狗？你在競選台中市立委，卻跑到雲林開挖砂石場去「圍事」，你是韓國的打手，還是李家的家僕？」對此，林佳新表示，「沒有立委參選人會回你，但我依舊回你，因為我一向對邊緣人充滿『愛與包容』」。

林佳新今天一早po臉書反擊，全文如下：

苦苓先生我看到了，這些立委參選人應該沒人會回你，知道你在蹭熱度，但我依舊回你，因為佳新一向對邊緣人充滿「愛與包容」。

第一：戲謔方式狗喝酒事件一年前佳新已再三道歉而且檢討一番，如果你還在意我歡迎你來參觀，這件事你為什麼不一起在意的是，為什麼佳新對抗農委會期間遭受1450長期側拍？這種國家資源的濫用今天可以對我，一樣可以對你與任何人。

第二：韓家李家「家僕」兩個字，或許你一再強調自己出身是是滿人貴族，所以才有這種階級字眼，因為民主社會沒有誰是誰的奴僕，我跟李家的關係，就是在意農民而已，沒什麼好多所著墨，我在意她在意，我也歡迎你一起在意，而不是寫那種鬼扯花生文，但希望你既然身為公眾人物今後別再有意無意透露這種想法與階級意識。

至於你說的我在台中參選為何跑到雲林一事，我只能說你身居金字塔頂端就能質問到基層的佳新了，為什麼我的故鄉我不能關心？！再者「圍事」兩個字雖然太重了，但佳新不介意，我知道你的本意不是說我是黑道之類的，所以你放心我不會掛心。

至於你前妻爆料那些怪瓜劣棗的婚外情「四人行」必有我師，而且你侃侃而談「你現在很會處理」的事難道我也要說：你家你最會搞婚外情？四人行還是你前妻在杜撰而已？還是DNA使然？佳新當然不會因爲活在過去沒意義，佳新更不會扣你「民進黨黨僕」的帽子。

苦苓先生這樣扣人「韓家打手，李家家僕的帽子」這種行為，你跟楊蕙如們有什麼兩樣？佳新雖然書讀不多，但絕對不會像你這般立場不同就隨意扣人帽子，人都有犯錯的時候，佳新出身低微更不諱言我的前半生並不精彩，而且隨時都在檢討自己，但你這種只會尖酸刻薄隨時檢討別人私事，而不看背後真正的問題的人，佳新只能用一句台灣諺語送你－「自己羊尾遮羊屁股能密就好」。

言語交鋒完了，佳新還是誠摯邀請苦苓先生，空閒時能來到台中，佳新一樣盡地主之誼我們一起到梧棲漁港吃海鮮，喝點小酒放輕鬆，一起直播介紹在地的好，我想苦苓先生並不會介意佳新這些尖銳的反駁而且能展現你的大肚，儘早成行，佳新也必定奉陪與君暢談。

(中時 )