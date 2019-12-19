美國聯邦上訴法院今天裁定，俗稱「歐巴馬健保」（Obamacare）的平價醫療法中的強制納保條款違憲，但法官卻沒說歐記健保是否需全面廢除，而是要求原審法院再仔細詳查。

「紐約時報」報導，全案一大核心爭議就是平價醫療法（Affordable Care Act）裡的個別命令，要求多數美國大眾必須購買保險、否則就得繳罰款充當稅金的規定是否違憲。美國總統川普上任後，國會已在2017年修法，廢掉了罰款規定。

另一大爭點則是若相關命令違憲，整部歐記健保是否需作廢。歐記健保裡消除拒保前提、讓民眾負擔得起保費的津貼等措施，則受到歡迎。一旦整個作廢，約1700萬受惠歐記健保的美國民眾將失去健保覆蓋、5000多萬人恐因特定醫療前提再次遭拒保，保險公司也將可以雙親已納保為由，把拒絕承保的年齡拉到26歲。

雖然美國最高法院在2012年一項指標性判決裡，保住歐記健保大部分內文，認定既然歐記健保當初獲國會通過，罰款充當稅金的命令便有法源依據；但2018年德州的聯邦地方法院法官歐康納（Reed O'Connor）仍裁定整個歐記健保均違憲。

路透社報導，位於紐奧良的美國聯邦第五巡迴上訴法院（5th U.S. Circuit Court of Appeals）以2比1表決，裁定歐記健保裡所有人強制納保的條款違憲。

不過上訴法院卻沒就歐記健保其他部分是否可繼續維持，或必須廢止的關鍵問題做出回答，而是把問題又推回給原審的地方法院法官，要地院做更深入的分析與評估，意味這項歐巴馬任內最具代表性內政成就的歐記健保仍舊前途未卜。

上訴法院承審法官艾羅德（Jennifer Walker Elrod）表示，德州的聯邦地院法官歐康納必須「更仔細地研究」是否要廢除整套法案。

率領21州為保住歐記健保請命的加州檢察長貝塞拉（Xavier Becerra）已表明，他會上訴到最高法院以挑戰這次的二審判決。

美國總統川普表示，今天出爐的裁決也不會改變現有的美國健保制度。

川普在聲明中說：「這個決定並不會改變現有的健保制度。我的政府持續努力以提供你負擔得起的優質健保，同時強力保護那些患有先天疾病的人。」

(中央社)