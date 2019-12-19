一般認為多吃水果有益健康，甚至有人為了減肥不吃正餐，只吃水果，不過減肥名醫表示，水果所含的蔗糖會造成血糖上升，而且過量攝取果糖，會被堆積在肝臟，除了導致肥胖，還可能造成脂肪肝。

健康網站《Heho》報導，減重名醫宋晏仁指出，水果中的果糖可能在體內產生危險作用，由於果糖全身的細胞都無法利用，因此大部分的果糖在肝臟被轉化成及低密度脂蛋白（VLDL），再運出肝臟，經血流進入脂肪組織，變成三酸甘油脂儲存，也就是所謂的肥肉。

當大量攝取果糖，包括吃大量的水果及果汁，VLDL就會大量地合成，一旦來不及運出肝臟，就直接堆積，形成脂肪顆粒，長期下來就會造成脂肪肝。宋晏仁說，近年來在門診常看到青壯族群，甚至青少年及兒童脂肪肝，推測原因，可能就是因為含高果糖的水果及飲料造成。

宋晏仁強調，大量的吃水果並沒有比健康，尤其用水果取代正餐來減肥更危險。因為果糖在肝臟的代謝，除了生成脂肪外，還會形成尿酸，不但可能造成痛風，還會破壞血管內皮平滑肌放鬆，導致高血壓。因此他從不建議大量吃水果。

至於不吃水果是否會缺乏維生素？宋晏仁表示，如果充分攝取蔬菜，即使完全不吃水果，也還是可以吃到充足的維生素、植化素、礦物質。即使是豬肉、牛肉也都含有豐富的維生素，包括維生素C。最重要的是均衡飲食，過多的澱粉與水果不但沒有提供更多營養素，反而容易造成肥胖。宋晏仁形容，現在水果的甜度，如同農場產生的糖果，若有糖尿病、脂肪肝、痛風、高血壓、過重等代謝問題，最好淺嚐即止。

(中時電子報)