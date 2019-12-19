吳斯懷說他忍辱為黨。（劉宗龍攝）

國民黨不分區立委被提名人吳斯懷19日接受廣播節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚訪問，會中，吳斯懷表示，確實有人向他建議主動退出不分區名單，這些聲音他都聽到了，但他是名單內唯一的軍系背景，一旦退出未來四年立院就缺少一席軍系立委，國民黨不分區也會少一席，基於這些原因願意忍辱為黨。

(中時 )