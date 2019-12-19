不退藍營不分區 吳斯懷：軍系不能沒立委 12:012019/12/19 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 人吳斯懷（圖）19日接受廣播節目訪問。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 吳斯懷說他忍辱為黨。（劉宗龍攝） 國民黨不分區立委被提名人吳斯懷19日接受廣播節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚訪問，會中，吳斯懷表示，確實有人向他建議主動退出不分區名單，這些聲音他都聽到了，但他是名單內唯一的軍系背景，一旦退出未來四年立院就缺少一席軍系立委，國民黨不分區也會少一席，基於這些原因願意忍辱為黨。 (中時 ) #不分區 #立委 #吳斯懷 #軍系 #國民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南黨部遭放爆裂物 國民黨籲蔡政府營造安全選舉環境 09:062019/12/15 政治 國民黨批綠媒自我閹割 放棄監督政府 12:102019/12/15 政治 這大咖危機入市 他驚：王子復仇記？ 08:202019/12/16 政治 台北最新民調出爐 藍立委陷空前危機 11:382019/12/16 政治 黨產條例違憲又一例 北高行法官聲請釋憲 15:352019/12/16 政治 下架吳斯懷發酵藍營鬧分裂？朱立倫：對手的惡意策略 12:572019/12/17 政治 一個人將打趴民進黨 村長：綠營看到他就怕 08:322019/12/18 政治 南市立委選舉洪秀柱 抽中與韓國瑜同號 12:382019/12/18 政治 韓國瑜不該背國民黨買辦黑鍋 04:102019/12/19 時論廣場 堅持不退藍營不分區 吳斯懷稱軍系不能沒立委 10:272019/12/19 政治 政治熱門新聞 內幕曝光！韓國瑜戰力太強 逼得蔡英文脫稿了 - 政治 蔡英文政見會這動作 韓粉：我要笑死了！ - 政治 露餡了！辯論能力比一比 網點出蔡英文致命點 - 政治 蔡英文現出原形 網驚：綠媒留言風向逆轉！ - 政治 台北萬華街頭民調 韓支持度網喊：我的老天 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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